Mais um sábado com lojas abertas em horário especial em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 14). Será o último sábado de maio com o funcionamento do comércio mourãoense em horário estendido e a expectativa, uma vez mais, é de movimento intenso nas empresas e de incremento nas vendas.

A abertura das lojas em horário especial nos dois primeiros sábado de Campo Mourão já é uma tradição arraigada entre os mourãoenses e que também atrai muitos consumidores de cidades vizinhas. Entre os moradores da cidade já se tornou um costume aproveitar esses sábados para ir às compras – muitas vezes com a família -, aproveitando a maior disponibilidade de tempo para visitar as lojas e pesquisar produtos e preços antes de efetuar as compras.

E não é apenas o comércio lojista que é beneficiado com o horário especial, pois as vendas também aumentam nas lanchonetes, restaurantes, cafeterias, sorveterias, self service, pastelarias, etc. Com maior disponibilidade de tempo, os consumidores aliam as compras com lazer.