Mais um sábado com lojas abertas em horário especial em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 8). Já é tradição na cidade o funcionamento do comércio em horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano.

Entre os comerciantes, a expectativa é de muito movimento e excelentes vendas, principalmente em razão da proximidade do Dia das Crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro. Os reflexos positivos da data especial já são sentidos em empresas que comercializam produtos variados para as crianças e a tendência é que a procura por presentes se intensifique a partir de agora, com muitos consumidores aproveitando o horário especial de funcionamento das lojas, no próximo sábado, para realizar suas compras.

Para atender essa demanda, o comércio lojista de Campo Mourão funcionará até às 22 horas na próxima terça-feira (dia 11), véspera do Dia das Crianças. No dia 12 (quarta-feira) é feriado nacional, comemorativo ao Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

ANIVERSÁRIO

Campo Mourão completa 75 anos de emancipação político-administrativa na próxima segunda-feira (dia 10), porém o comércio e todas as demais atividades econômicas funcionarão normalmente na cidade. O feriado comemorativo ao aniversário será no próximo dia 17 (segunda-feira).