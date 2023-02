Mais um sábado com comércio mourãoense em horário especial

Muito movimento no centro da cidade, lojas com muitos clientes e boas vendas são as expectativas para o próximo sábado (dia 11), quando o comércio de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial: até às 17 horas. Pelo segundo sábado consecutivo, o atendimento aos consumidores será estendido até o final da tarde, uma tradição de longa data na cidade.

Grande número de lojas de Campo Mourão estão com as tradicionais promoções de início do ano, com liquidações que oferecem expressivos descontos e condições especiais para pagamento. Nas vitrines dos estabelecimentos, o destaque são os produtos em oferta. Empresas dos mais diferentes ramos de atividades realizam atualmente promoções “de queima de estoques”.

Nos dois primeiros sábados de cada mês, o comércio lojista de Campo Mourão atende em horário especial, com o funcionamento das empresas estendendo-se até o final da tarde.

CARNAVAL

Os estabelecimentos comerciais que funcionaram em horário especial no período de Natal permanecerão fechados nos próximos dias 20 e 21 – segunda e terça-feira de Carnaval – como compensação aos funcionários. A programação para o mês de fevereiro foi divulgada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).