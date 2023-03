Mais dois sábados com lojas abertas em horário especial

Os consumidores poderão fazer compras no comércio lojista de Campo Mourão até às 17 horas neste sábado (1/4). Também no dia 8, segundo sábado de abril e véspera da Páscoa, o comércio mourãoense funcionará em horário especial, estendendo o atendimento até o final da tarde.

A abertura do comércio de Campo Mourão em horário estendido nos dois primeiros sábados de cada mês já é uma tradição incorporada não apenas pelos mourãoenses, mas também por muitos consumidores residentes em cidades da região. Muitos são os que deixam para fazer suas compras nesses dias pela oportunidade de visitar as lojas e pesquisar produtos e preços com mais tempo.

A presença de consumidores nas lojas sempre é maior nos sábados em que o comércio atende em horário especial e as vendas também aumentam. Pelas vias públicas do centro da cidade cresce acentuadamente a movimentação de pessoas, inclusive a circulação de consumidores com sacolas de compras. Dada a maior disponibilidade de tempo, muitos vão às compras em família.

O horário especial do comércio nos dois primeiros sábados de cada mês está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, firmada pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).