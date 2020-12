Mais de 220 empresas já aderiram a “Campo Mourão – Cidade Natal”

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) divulgou nesta quarta-feira (2/12) que mais de 220 empresas já aderiram à campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”. Neste ano, os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes – identificadas por cartazes – estarão concorrendo ao maior número de prêmios já ofertados pela entidade no Natal.

Empresas de todos os portes participam da promoção e a comercialização dos kits da campanha pela Acicam prossegue. Com o objetivo de viabilizar a participação de empresas de todos os portes e assim mobilizar a comunidade local e regional em torno da promoção, contribuindo para consolidar a cidade como polo regional do comércio, a entidade empresarial disponibiliza kit’s a partir de R$ 398,00.

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha concorrem a um veículo Renault Kwid zero quilômetro, dois play play station 4, cinco televisores de 32 polegadas, cinco tablets, 12 bicicletas, 150 caixas de som (bluetooth), 300 headphones e R$ 26 mil em vale compras (de R$ 20,00 a R$ 300,00). Muitos dos prêmios os consumidores já ganham ao raspar o cupom recebido no ato da compra. O sorteio do carro será no dia 8 de janeiro, às 10 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer no auditório da Acicam (último pavimento do Centro Empresarial Cidade).

A promoção vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021.

KITS

A comercialização de kits da campanha Caqmpo Mourão – Cidade Natal/2020 prossegue na Acicam. As empresas interessadas em participar da campanha devem entrar em contato com o Departamento Comercial da Acicam. Informações pelos telefones (44) 99950 2289 ou 3518 8000. Também pelo e-mail [email protected]