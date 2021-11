Lojas de Campo Mourão abrem em horário especial neste sábado

Uma vez mais, o comércio lojista de Campo Mourão vai atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (6/11). Sempre nos dois primeiros sábado do mês, as lojas mourãoenses estendem o funcionamento até o final da tarde, movimentando a cidade.

O horário especial tradicionalmente fomenta as vendas do comércio local e a aprovação por parte dos consumidores fica evidenciada pelo movimento nas lojas e o grande número de famílias circulando pelas vias públicas com sacolas de compras. Muitos aproveitam a possibilidade de realizar suas compras sem a correria do dia a dia – principalmente aqueles que trabalham em horário comercial durante toda a semana – e aliam com passeio, muitas vezes em família.

E não são apenas as lojas que são beneficiadas com o horário especial, pois o horário especial aos sábado incrementa também o movimento e as vendas em sorveterias, lanchonetes, restaurantes, cafeterias, pastelarias, etc. Outra constatação dos comerciantes é de que muitos moradores de cidades vizinhas aproveitam para vir a Campo Mourão nos sábados em que o comércio atende em horário especial para realizar suas compras, atraídos pela oferta de maior variedade de produtos.