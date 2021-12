Lojas de Campo Mourão abrem até às 16 horas nesta sexta-feira 

Os consumidores poderão fazer compras no comércio de Campo Mourão até às 16 horas nesta sexta-feira (dia 24), véspera de Natal. Nesta quinta-feira, o atendimento ao público estende-se das 9 às 22 horas.

Funcionários de empresas que estão atendendo em horário especial neste período de Natal não podem trabalhar no próximo dia 27 (segunda-feira). Também terão folga no dia 3 de janeiro e na segunda e terça-feira de Carnaval. A compensação foi estabelecida em negociação entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

O comércio de Campo Mourão retoma o horário normal na próxima terça-feira (dia 28). No dia 31 (sexta-feira), véspera de Ano Novo, o comércio atenderá das 9 às 16 horas.

PRÊMIOS

A Acicam realiza no dia 6 de janeiro, na praça da Catedral de São José, o sorteio dos prêmios principais da campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021”. Os consumidores que preencheram os cupons da promoção estão concorrendo a mobilia para três casas (quarto, sala, cozinha e lavanderia), um carro zero quilômetro, cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas e a R$ 30 mil em vale-compras.