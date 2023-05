Lojas de Campo Mourão abertas até às 22 horas nesta sexta-feira

Em razão da comemoração do Dia das Mães neste final de semana, o comércio lojista de Campo Mourão estenderá o atendimento aos consumidores até às 22 horas nesta sexta-feira (12/5). As lojas também funcionarão em horário especial neste sábado, véspera da data comemorativa, permanecendo abertas até às 17 horas.

Segundo comerciantes locais, a busca por presentes para o Dia das Mães reflete positivamente nas vendas do comércio de Campo Mourão desde o último final de semana. Mas a expectativa é de que o movimento se intensifique nesta sexta-feira e sábado, com a população aproveitando o horário especial de funcionamento do comércio para ir às compras com mais tranquilidade.

O Dia das Mães é a segunda melhor data especial em termos de vendas para o comércio, superada apenas pelo Natal. Com o objetivo de atender os consumidores da melhor forma, o comércio local preparou-se para a data e os comerciantes mostram-se otimistas.

PRÊMIOS

Nas compras realizadas nas mais de 170 empresas participantes da campanha promocional “Três Amores”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), os consumidores recebem cupons para concorrer a uma joia e a cinco vale compras de R$ 1.000,00. Em cada empresa participante da campanha também será sorteado um cupom para concorrer ao Baú do Tesouro do Dia das Mães, com prêmio de R$ 10 mil. Vinte desses cupons serão sorteados para que os consumidores contemplados tentem abrir o baú com o prêmio especial.

A joia e os vale-compras serão sorteados no dia 31 de maio, em evento aberto ao público, na Acicam. Já a abertura do Baú do Tesouro será no dia 15 de setembro. As empresas participantes da campanha da Acicam estão identificadas com cartazes da promoção. Os cupons recebidos pelos consumidores devem ser devidamente preenchidos e depositados nas urnas da campanha colocadas em cada empresa participante.

A campanha “Três Amores/2023” (que contempla com prêmios os consumidores em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais) tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.