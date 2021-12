Lojas atendem em horário especial neste sábado em Campo Mourão

Neste primeiro sábado de dezembro, o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial: das 9 às 17 horas. Também no próximo dia 11, segundo sábado do mês, o funcionamento das lojas mourãoenses será estendido até o final da tarde.

Um dos atrativos para ir às compras no comércio local é a campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021”, que oferece muitos prêmios aos consumidores neste final de ano. As mais de 200 empresas que já aderiram à promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam) estão identificadas por cartazes da tradicional campanha. Entre os prêmios, mobília para três casas (quarto, sala, cozinha e lavanderia), um carro zero quilômetro, cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas e R$ 30 mil em vale-compras.

Outro fator que deve aquecer as vendas a partir deste final de semana é o pagamento pelas empresas da primeira parcela do 13º salário aos funcionários. A estimativa é de que muitos aproveitarão para antecipar as compras de final de ano. A segunda e última parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.