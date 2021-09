Lojas atendem até às 17 horas no sábado, em Campo Mourão

Como já é tradição em Campo Mourão, o comércio lojista local vai funcionar em horário especial nos dois próximos sábados, com o atendimento aos consumidores estendendo-se das 9 às 17 horas. Sempre nos dois primeiros sábados do mês, o comércio mourãoense funciona em horário estendido.

Famílias circulando pelo centro da cidade, lojas cheias, muitos consumidores com sacolas de compras pelas vias públicas e fomentos nas vendas das lojas sempre marcam os sábados em que o comércio atende até o final da tarde. Trata-se de uma tradição em Campo Mourão e que tem a adesão da população, não apenas do Município, mas também de cidades vizinhas.

Os consumidores são atraídos não apenas pela possibilidade de ir às compras sem a correria do dia-a-dia, mas também pelas promoções que muitas lojas aproveitam para realizar no começo do mês. São oferecidos descontos em liquidações e também condições especiais para pagamento.

Os empresários do setor mostram-se otimistas com relação às perspectivas de vendas e as vitrines de lojas localizadas na área central de Campo Mourão e também nos bairros dão destaque às promoções com a queima de estoque da estação e lançamento de produtos já para a próxima estação.