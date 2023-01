Lojas atendem até às 17 horas, em Campo Mourão, neste sábado

Uma vez mais, o comércio lojista de Campo Mourão vai atender os consumidores em horário especial neste sábado (dia 14). Será o último sábado de janeiro em que o comércio mourãoense permanecerá aberto até às 17 horas e a expectativa por parte dos comerciantes é de muito movimento e de boas vendas.

Muitas lojas já estão realizando as tradicionais promoções de início de ano, marcadas por descontos e condições especiais de pagamento. Nas vitrines o destaque é para os mais variados produtos ofertados com preços de liquidação. Por sua vez, os consumidores já se acostumaram às tradicionais promoções de início de ano, onde as empresas buscam reduzir estoques e aquecer as vendas de início do ano.

A estratégia atrai não apenas consumidores de Campo Mourão, mas também um crescente número de moradores de cidades da região, que buscam uma maior diversidade de produtos e aproveitam para aliar compras e passeios. A atração regional exercida pelo comércio mourãoense é confirmada pelos empresários do setor, que confirmam uma crescente presença de consumidores oriundos de outras cidades do Vale do Piquirivaí.

O funcionamento do comércio lojista de Campo Mourão em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês, que já se tornou uma tradição da cidade, é outra importante estratégia para o fortalecimento do setor.