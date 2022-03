Lojas abertas até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 5). Também no segundo sábado de março (dia 12), o funcionamento do comércio mourãoense vai se estender até o final da tarde, enquanto no terceiro sábado do mês (dia 19) permanecerá fechado, devido ao transcurso do Dia do Padroeiro do Município: São José.

A abertura do comércio lojista de Campo Mourão em horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês é uma tradição no Município. Inclusive está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada anualmente pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

O incremento nas vendas e o maior movimento nas lojas registrado nos sábados em que o comércio mourãoense funciona em horário especial não deixam dúvidas quanto a adesão dos consumidores a iniciativa que favorece tanto os empresários do setor quanto os consumidores. Lojas da área central e também dos bairros abrem até o final da tarde nos dois sábados por mês e a iniciativa atrai também muitos consumidores de cidades da região.

Para os dois próximos sábados, a expectativa é de muito movimento no comércio de Campo Mourão, com o fomento nas vendas. Muitas lojas estão realizando promoções, ofertando descontos e condições especiais para pagamento.