Lojas abertas até ás 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 16). Um termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmado nesta semana entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), autorizou o atendimento dos consumidores em horário estendido.

Muitas empresas mourãoenses estão com promoções e a expectativa é de muito movimento neste sábado. As liquidações de início de ano já são tradicionais no comércio local, com a oferta dos mais variados produtos com grandes descontos e condições especiais para pagamento. Eletrodomésticos em geral, confecções, calçados, móveis e muitos outros produtos estão em liquidação no comércio mourãoense.

A CCT do setor prevê a abertura das lojas em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês. Porém, neste mês, o primeiro sábado coincidiu com o recesso do comércio devido a compensação aos comerciários que trabalharam em horário dilatado no período que antecedeu o Natal. O aditivo que autorizou o funcionamento das lojas neste sábado (dia 16) foi firmado por Nelson Bizoto e Mauro de Oliveira, presidentes do Sindicam e do Sindecam, respectivamente.