Lojas abertas até às 17 horas, neste sábado, em C. Mourão

O comércio de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial neste sábado (dia 10), com o funcionamento das lojas estendendo-se até às 17 horas. Além de fomentar as vendas, o horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês – uma tradição de décadas na cidade – favorece os consumidores que assim têm mais tempo para ir às compras e ainda contribui para o fortalecimento de Campo Mourão como polo regional de comércio.

Uma vez mais, a expectativa neste sábado é de substancial incremento nas vendas. Um dos motivos do otimismo por parte dos comerciantes é a comemoração do Dia dos Namorados na próxima segunda-feira (12 de junho). A data especial sempre reflete positivamente em termos de vendas não apenas das lojas, mas também de restaurantes, floriculturas, pizzarias, etc.

Segundo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR, 47 por cento dos paranaenses pretendem presentear alguém especial no Dia dos Namorados. O principal motivo para não presentear é não ter um namorado (a) ou companheiro (a), com 63,2 por cento das justificativas. Apenas 14,9 por cento não comemoram a data e 11,9 por cento alegaram estar em uma situação financeira complicada ou desempregados.

PRÊMIOS

A campanha promocional “Três Amores”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), também vai premiar os consumidores neste Dia dos Namorados. Nas compras realizadas em cerca de 170 empresas locais, os clientes recebem cupons para concorrer no sorteio de três vale compras no valor de R$ 1 mil e a cinco aparelhos Alexa. Também concorrem ao Baú do Tesouro, onde o consumidor premiado encontrará um cartão com crédito de R$ 5 mil para compras nas empresas participantes da campanha.