Flexibilização: setores de fast-food e eventos buscam o apoio da Acicam

Cerca de 20 proprietários de empresas locais de eventos e de carrinhos de lanche, hamburguerias e outros estabelecimentos do gênero reuniram-se na tarde desta quinta-feira (3/9) com de dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Na pauta do encontro, a flexibilização de restrições adotadas pelo governo municipal no combate a pandemia de Covid-19.

O encontro foi solicitado por empresários dos dois segmentos, que pediram a atuação da Acicam junto a prefeitura no sentido de reivindicar mudanças em medidas de combate a Covid-19 que estão inviabilizando essas empresas. Durante a reunião, os empresários relataram as dificuldades enfrentadas, desde a acentuada queda nas vendas a problemas com clientes para cumprir as exigências estabelecidas. Sobretudo em razão do reduzido horário liberado para o funcionamento das empresas do ramo de fast-food e também do toque de recolher imposto pela prefeitura.

Os representantes dos dois ramos de atividades – eventos e fast-food – expuseram as dificuldades enfrentadas e propuseram mudanças. Um documento com as reivindicações apresentadas será elaborado pela Acicam e entregue a administração municipal, em encontro que deverá contar com a participação de empresários dos dois ramos de atividades e também da entidade empresarial.

Na abertura do encontro desta quinta-feira, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, apresentou as ações desenvolvidas pela entidade desde o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 em Campo Mourão. Relatou a atuação da entidade com ações voltadas a orientar os empresários diante de alterações na legislação trabalhista, buscou linhas de crédito, realizou campanha para a aquisição de equipamentos e insumos para o tratamento de casos da Covid-19 no Hospital Santa Casa e gestionou junto a prefeitura em defesa do comércio e da indústria local.

Também o 1º vice-presidente da Acicam, Nobutochi Kimura, além do advogado Raphael Couto, participaram da reunião.