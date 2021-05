Feirão do Imposto: “Os Cinco pilares para um sistema tributário mais justo”, nesta quinta

Com transmissão pela pagina da Faciap Jovem no youtube (https://www.youtube.com/ channel/UCOss2v2ZK- w6o3Ffz6ceNzA/featured), o bate papo sobre “Os Cinco Pilares para uma Reforma Tributária Mais Justa!” acontece nesta quinta-feira (27/5), a partir das 19h30min O evento exclusivamente online faz parte do Feirão do Imposto/2021, que tem como tema “Pra Ser Justo”.

Os organizadores da nova edição do Feirão do Imposto ressaltam que o Brasil tem um sistema tributário ultrapassado e injusto. “É ultrapassado por ser complexo e discricionário. É injusto porque os pobres pagam, proporcionalmente, mais tributos do que os ricos”. Acrescentam ainda que o atual sistema atrapalha o desenvolvimento econômico e social do país.

Os líderes do movimento conclamam: “É hora, portanto, de reformá-lo. Pra ser justo, precisamos de uma estrutura tributária transparente e equilibrada que reduza as desigualdades, impulsione o crescimento da economia e colabore para a geração de empregos. É hora de alinhar o Brasil ao que há de mais avançado no mundo: tributos simples, unificados, progressivos e justos”.

Convidados

O bate-papo virtual sobre “Os Cinco Pilares para uma Reforma Tributária Mais Justa!” terá a participação de Luiz Carlos Hauly (economista e consultor tributário, que foi duas vezes secretário de Finanças do Paraná e deputado federal por sete legislaturas), Welington Culmine (consultor tributário, empresário e bacharel em Contabilidade) e o professor doutor Marcilio Hubner de Miranda Neto (Doutor em Ciências, coordenador de projeto de Educação Fiscal, professor de Anatomia Humana e Neurociência).

A frente da promoção estão a Conaje – Confederação Nacional de Jovens Empresários e a Faciap Jovem. Entre as várias instituições que apoiam a iniciativa está o Observatório Social de Campo Mourão.

Para acadêmicos e pessoas interessadas será disponibilizado certificado de participação de três horas, fornecido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Inscrição gratuita (https://forms.gle/ axgj3d28Q9rjTbNS7)