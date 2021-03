Em plena ascensão, MVCK cresce 696% no último ano

Dois amigos. Duas cabeças. Um só objetivo: empreender. Unidos na mesma ideia, Fernando Lorenzzo e Logan Lobato Accacio, decidiram juntar esforços e planejar a marca MVCK. A semente foi ainda em 2016. Desejavam lançar uma linha de relógios, de onde surgiu o nome Movement Clock (MVCK). As ideias foram se concretizando e o negócio deu certo. Com vendas a partir do e-commerce, tomaram fôlego, ultrapassaram obstáculos e, hoje, diversificaram. São 14 produtos. Todos, reflexo direto do planejamento e da própria criação. Que, aliás, não para.

Jovens e perspicazes empreendedores de Campo Mourão, no Centro Oeste do Paraná, perceberam uma demanda ao público masculino. Foi assim que a inovação se propagou. Projetando voos mais altos, optaram, agora, por agregar valor à marca. Então, a partir de pesquisas de mercado, os rabiscos começaram a deixar o papel. Desenhados por eles mesmos, lançaram as primeiras coleções de bonés, camisetas e shorts. Tudo exclusivo e personalizado.

Com o negócio já todo projetado e a pleno vapor, em março de 2019, abriram o e-commerce da MVCK para vendas. Um raciocínio elementar: era necessário expandir. O sucesso foi enorme. Hoje, o ator Henry Castelli é o garoto propaganda da marca. “Acreditamos que o crescimento esteja diretamente ligado à nossa exigência em qualidade. Nossa missão é proporcionar a melhor experiência em compras online”, diz Fernando. Segundo ele, todos os detalhes são escolhidos, a dedo. “Prezamos muito pelos detalhes, pela boa costura e escolhemos sempre os melhores tecidos. E não lançamos nada sem uma sondagem de mercado”, destaca.

Hoje, na vitrine do mercado nacional, a marca precisou, mais uma vez, se reposicionar. Diante da procura de sua própria região, a MVCK abriu a primeira loja física, ainda no último ano. Instalada em Campo Mourão, também serviu como uma espécie de protótipo, a voos futuros. Ou seja, para os sócios, a ideia é, a curto prazo, criar filiais em outras cidades. “Já temos cidades planejadas para instalar lojas físicas filiais e essa unidade também servirá a um projeto, a seguir, de franquias”, explica Logan.

Eles acreditam que a evolução nas vendas esteja diretamente atrelada ao gosto pelo que fazem. E isso é refletido nos resultados. Dados indicam que em seu primeiro ano de existência, de março de 2019, a março de 2020, foram 4.129 pedidos. Já no mesmo período, entre 2020 e 2021, registrou-se 28.739 pedidos pagos. Ou seja, um crescimento real de 696%. Para este terceiro ano no mercado, a meta é dobrar as vendas.

Além do próprio site e da loja física, os produtos MVCK estão presentes nos principais Marketplaces do país. A linha compõe bermudas, camisetas, bonés, carteiras, shorts praia, óculos de sol, calças jeans, jogger’s, moletons, jaquetas, camisas polos, além é claro, dos relógios exclusivos.

Agora, com “vento de cauda”, a previsão é que a empresa dispare ainda mais no cenário brasileiro.

Por Dilmércio Daleffe