Dia dos Pais tem premiação recorde em Campo Mourão

Nas compras realizadas até o final desta semana nas aproximadamente 180 empresas participantes da campanha “Três Amores”, os consumidores estão concorrendo à maior premiação já oferecida em torno da comemoração do Dia dos Pais em Campo Mourão. À frente da promoção está a Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Os consumidores estão concorrendo a um televisor de 43 polegadas, cinco vale-compras de R$ 1 mil e ainda ao Baú do Tesouro do Dia dos Pais, contendo cartão com crédito de R$ 10 mil para compras nas empresas participantes da promoção. Para concorrer, basta preencher corretamente os cupons recebidos no ato da compra e depositá-los na urna da campanha disponível em cada empresa participante. Cartazes da campanha “Três Amores” identificam as lojas participantes da promoção.

O sorteio do televisor e dos vale compras será realizado no próximo dia 31, em evento aberto ao público, na sede da Acicam. Também serão sorteados os 20 consumidores que no dia 15 de setembro receberão chaves para tentar abrir o Baú do Tesouro do Dia dos Pais.

Esta é a terceira edição da campanha “Três Amores”, que contempla os consumidores com prêmios em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). No dia 15 de setembro também será aberto o Baú do Tesouro do Dia das Mães (com R$ 10 mil) e o Baú do Dia dos Namorados (com R$ 5 mil).

A campanha promocional “Três Amores/2023” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Play.