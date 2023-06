Dia dos Namorados: premiação do comércio tem vales compras, alexa’s e baú do tesouro

Na segunda etapa da campanha “Três Amores”, que marca o Dia dos Namorados, os clientes das aproximadamente 170 empresas que participam da promoção estão concorrendo a três vale compras no valor de R$ 1 mil, a cinco aparelhos Alexa e ao Baú do Tesouro (com prêmios de R$ 5 mil). A primeira etapa da campanha da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) foi em torno do Dia das Mães, enquanto a terceira e última etapa será em torno do Dia dos Pais.

Para concorrer, os consumidores devem preencher corretamente os cupons recebidos no ato da compra realizada nas empresas participantes da promoção, que estão identificadas por cartazes da campanha. Os cupons devem ser depositados na una da promoção do estabelecimento onde foi feita a compra. No ato do recolhimento das urnas será sorteado um cupom para concorrer ao Baú do Tesouro

Os vales compras e os aparelhos Alexa serão sorteados no próximo dia 30 de junho, durante evento aberto ao público, na Acicam. Também serão sorteados 20 consumidores entre os cupons contemplados para o Baú do Tesouro do Dia dos Namorados.

BAÚ DO TESOURO

O Baú do Tesouro é a principal novidade da terceira edição da campanha “Três Amores”. São três Baús do Tesouro: do Dia das Mães (com prêmio de R$ 10 mil), do Dia dos Namorados (com prêmios de R$ 5 mil) e do Dia dos Pais (com prêmio de R$ 10 mil).

No dia 15 de setembro, em evento aberto ao público, os 20 consumidores sorteados para cada um dos baús receberão chaves. Aqueles que conseguirem abrir receberão o prêmio: um cartão com crédito no valor do prêmio para realizar compras nas empresas participantes da promoção.

HORÁRIO ESPECIAL

Neste sábado (10/6), antevéspera do Dia dos Namorados, o comércio lojista de Campo Mourão vai funcionar em horário especial, com o atendimento aos consumidores estendendo-se até às 17 horas.