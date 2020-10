Definidos horários especiais para o comércio em novembro e dezembro

O Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam) divulgou o calendário de horários especiais para o funcionamento das empresas do setor para os meses de novembro e dezembro (inclusive para o período que antecede o Natal). Um termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho (2020-2021) foi firmado entre os sindicatos patronal e laboral para estabelecer o calendário.

Na Black Friday, em novembro, o comércio atenderá em horário especial nos dias 27 (das 9 às 22 horas – sexta feira) e 28 (das 9 às 17 horas – sábado). Também funcionará em horário especial – das 9 às 17 horas – nos dois primeiro sábados do mês – dias 7 e 14 -, como já é tradição em Campo Mourão.

Está também confirmado o horário especial – das 9 às 17 horas – nos dois primeiro sábados de dezembro (dias 5 e 12).

NATAL

O calendário firmado entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) também inclui os horário especiais para o período de Natal. Entre os dias 14 e 18 (segunda a sexta-feira) e também de 21 a 23 (segunda a quarta-feira), o comércio permanecerá aberto das 9 às 22 horas. No dia 19 (sábado), o funcionamento vai se estender das 9 às 17 horas.

No domingo anterior ao Natal, o comércio permanecerá aberto das 14 às 20 horas. Já no dia 24 (quinta-feira), véspera do Natal, o atendimento será das 9 às 14 horas. Como compensação aos comerciários que trabalharem em horário especial, as lojas permanecerão fechadas nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro e também nos dias 15 e 16 de fevereiro (Carnaval).

O termo aditivo aplica-se apenas aos contratos individuais de trabalho dos empregados e empresas vinculados aos seus respectivos sindicatos nos municípios de Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Laranjal, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Palmital, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador e Ubiratã.