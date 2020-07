Covid-19: Acicam apoia manifesto da Faciap contra o fechamento do comércio

A ACICAM juntamente com a CACERCOPAR e CODECAM vem a público manifestar apoio e solidariedade às cidades que estão sofrendo com o fechamento do comércio (lockdown). Em nosso entendimento, essa medida é arbitrária e absurda, o que acaba prejudicando a atividade do setor produtivo e, por consequência, trazendo danos às famílias que dependem do trabalho para sua subsistência.

O manifesto da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP) contra as medidas restritivas decretadas pelo Governo do Estado, em decorrência da pandemia de Covid-19, recebeu o apoio da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM), do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), bem como da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (CACERCOPAR), que reúne todas as associações comerciais desta região.

O manifesto da Faciap, assinado pelo Presidente Marco Tadeu Barbosa, foi encaminhado segunda-feira (6/7) ao Governador Ratinho Júnior e ao Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto. Além de se posicionar contra as medidas restritivas às atividades econômicas contidas no Decreto 4942/20, de 30 de junho de 2020, baixado pelo Governo do Estado, o manifesto defende o respeito à autonomia dos municípios para legislar na tomada de decisões sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19. A prerrogativa também está presente na Constituição Estadual, bem como em recente decisão do Supremo Tribunal Federal.

“Claro que defendemos em primeiro lugar a saúde e as vidas. Mas não podemos esquecer daqueles que geram empregos e passam por dificuldades para honrar seus compromissos justamente por conta da atual situação mundial”, afirma o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa. Acrescenta ainda que a Faciap defende medidas criteriosas que atendam às características e às especificidades locais e que não prejudiquem a economia.

No documento encaminhado ao Governo do Estado é ressaltado: “É imprescindível destacar que o entendimento da Faciap é pela adoção de medidas de combate à Pandemia, com atenção à saúde das pessoas e à saúde das empresas. Pois, estas proporcionam condições de subsistência à sociedade gerando empregos e fazendo circular a economia. Para que seja possível a manutenção de empregos e do próprio Estado, é imprescindível a vitalidade das empresas para manutenção de salários e pagamento dos tributos”, diz o documento.

O manifesto acentua ainda que a Faciap lançou no dia 22 de junho a campanha “Faça sua parte no combate ao coronavírus”, que defende os cuidados que cada um deve ter seguindo as orientações das autoridades de saúde. Para o idealizador da campanha e Presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, “não deveria ser preciso esperar o governo editar decretos para contermos a propagação do coronavírus. Se cada um fizesse a sua parte a pandemia acabaria e a economia retomaria a seu curso normal’, conclui.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, observa que cada município tem suas peculiaridades e vem sendo atingido de forma e grau diferentes, o que torna ainda mais importante a autonomia dos municípios no combate a Covid-19.

O comércio não é o proliferador do Coronavírus! Portanto, não pode e nem deve ser penalizado!