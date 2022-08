Consumidores concorrem a mais de 50 prêmios neste Dia dos Pais

É a maior premiação já oferecida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) em uma campanha promocional do Dia dos Pais. Neste ano, os consumidores que estão fazendo compras em aproximadamente 180 lojas da cidade, participantes da promoção, estarão concorrendo a 54 prêmios no próximo dia 17 e a mais quatro prêmios no dia 14 de setembro.

As empresas que participam da terceira e última etapa do projeto “Três Amores”, preparado pela Acicam para marcar o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, estão identificadas com cartazes da promoção. Para concorrer, basta o consumidor preencher corretamente os cupons da campanha e colocá-los nas urnas personalizadas da promoção.

Três churrasqueiras elétricas, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 e um final de semana – com direito a acompanhante – no Resort Termas de Jurema serão sorteados na próxima semana. Já no sorteio de setembro, onde vão concorrer todos os cupons preenchidos pelos consumidores nas três datas especiais contempladas pelo projeto Três Amores, serão sorteados: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado.

Os sorteios serão realizados em eventos abertos ao público e a campanha da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.

HORÁRIO ESPECIAL

O comércio lojista de Campo Mourão vai funcionar em horário especial neste final de semana, em razão da comemoração do Dia dos Pais no próximo domingo. Na sexta-feira, o atendimento vai se estender até às 22 horas, enquanto no sábado as lojas permanecerão abertas até às 17 horas.