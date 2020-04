Comércio retoma atendimento nesta sexta-feira em Campo Mourão

O comércio de Campo Mourão volta a atender nesta sexta-feira, após longo período de fechamento, iniciado em 21 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Nesse período, a prefeitura chegou a prorrogar decreto por duas vezes, fazendo com que as lojas continuassem fechadas como medida de prevenção à doença.

As determinações do novo decreto foram deliberadas pelo Comitê Municipal de Acompanhamento do Coronavírus a apresentadas durante reunião nesta quinta-feira entre o prefeito Tauillo Tezelli, o coordenador geral, Carlos Alberto Facco e dirigentes da classe empresarial do município, como o presidente da Associação Comercial e Industrial, Alcir Rodrigues da Silva e o presidente do Sindicato Patronal Rural, Nelson Bizoto.

No entanto, o atendimento será das 10h as 16h, com intervalo de 15 minutos para almoço. Além disso, as empresas que retornarem as atividades devem preencher e assinar uma declaração de ciência e responsabilidade e afixá-la em local de ampla visibilidade dentro do estabelecimento.

Os comerciantes deverão adotar uma séria de medidas de segurança de seus colaboradores e clientes, como uso de máscara, higienização com álcool em gel, escala de funcionários, entre outros. A prefeitura vai publicar um decreto com todos os detalhes da decisão.