Comércio otimista em relação as vendas para o Dia das Crianças

Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e do Sebrae, divulgada nesta semana, aponta que 48,1% dos paranaenses pretendem presentear no Dia das Crianças. O levantamento confirma a influência do

público infantil no varejo e o índice supera até mesmo a intenção de compras para o Dia dos Pais, que foi de 47,9% em 2025.

O comércio de Campo Mourão preparou-se para atender a demanda dos consumidores neste Dia das Crianças (12 de outubro). Segundo a pesquisa, o tíquete médio projetado para este ano é de R$ 188,38. Brinquedos lideram a lista de escolhas, com 61,7%, evidenciando que as preferências infantis ditam as compras para a data. Na sequência estão roupas e calçados (29,1%) e jogos educativos (26,1%). Os livros também aparecem na preferência de 11,9% dos consumidores, enquanto eletrônicos como

videogames, tablets e celulares têm apenas 4,9% das menções.

Para o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, os dados reforçam a relevância estratégica da data para o comércio. “A pesquisa demonstra o protagonismo das crianças na escolha dos presentes no Paraná

neste ano, mas também a participação dos pais na definição, através de recordações mais utilitárias e educativas. Em termos de volume de vendas, o Dia das Crianças é a terceira data comemorativa mais importante para o varejo nacional e a expectativa

é que mais uma vez esta celebração contribua para o crescimento do comércio paranaense”, avalia.

Segundo a coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, a pesquisa indica que as famílias estão engajadas em buscar presentes para crianças. “Esse é um momento estratégico para o varejo se preparar com ações direcionadas, como promoções, seleção de produtos para diferentes idades e experiências de compra mais personalizadas. Também é importante reforçar a presença digital, com canais como

e-commerce, redes sociais e marketplaces. Além disso, vale investir em uma comunicação que dialogue com pais, mães e responsáveis, destacando os diferenciais da loja e a importância de proporcionar momentos especiais às crianças”, afirma.

TRANSFERIDO

O feriado do aniversário do Município de Campo Mourão, no dia 10 de outubro (sexta-feira), foi transferido para a segunda-feira seguinte (dia 13), o que também vai facilitar a compra de presentes para o Dia das Crianças.