Comércio de Campo Mourão com horário especial na sexta e sábado pelo Dia da Mães

No final desta semana, o comércio lojista de Campo Mourão funcionará dois dias em horário especial e a intenção é sobretudo propiciar maior comodidade aos consumidores locais e da região em busca de presentes para o Dia das Mães. Na sexta-feira (6/5), o atendimento ao público vai se estender até às 22 horas, enquanto no sábado as lojas permanecerão abertas até às 17 horas.

Os estabelecimentos comerciais disponibilizam as mais variadas opções de presentes para se encaixar no orçamento dos clientes e atender as demandas dos consumidores. Nas vitrines, o tema central da grande maioria das lojas já é o Dia das Mães e as condições de pagamento são outro atrativo. O Dia das Mães é apontado pelos comerciantes como a segunda principal data especial para o setor no ano, superada apenas pelo Natal.

PRÊMIOS

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha “Três Amores”, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), vão concorrer a três cafeteiras Dolce Gusto, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 cada e a um final de semana no Resort Termas de Jurema. O sorteio será no dia 13 de maio.

As empresas estão identificadas por cartazes da promoção e os clientes devem preencher e depositar na urna os cupons recebidos no ato da compra. Pelo segundo ano consecutivo a entidade empresarial realiza a campanha, que na continuidade vai oferecer prêmios em outras duas datas especiais: Dia do Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

A premiação para o Dia dos Namorados inclui três Vale Romance (no valor de R$ 500,00 cada) e 20 vale compras no valor de R$ 100,00. Já a premiação do Dia dos Pais é composta por três churrasqueiras elétricas, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 e um final de semana no Resort Termas de Jurema.

Ao final do projeto Três Amores, no dia 14 de setembro, os consumidores também estarão concorrendo a uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. No sorteio final, em setembro, concorrerão todos os cupons preenchidos nas campanhas das três datas especiais.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.