Comércio aberto até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (14/8). Sempre nos dois primeiros sábados do mês, as lojas mourãoenses funcionam em horário estendido, uma tradição de décadas na cidade que tem a adesão da população facilmente comprovada pelo grande movimento nas lojas e incremento nas vendas nesses dias.

Enquanto os comerciantes são beneficiados com o aumento nas vendas, a população é favorecida pela possibilidade de realizar suas compras sem a correria do cotidiano. O horário especial do comércio de Campo Mourão em dois sábados por mês beneficia sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial ao longo de toda a semana e dispõe de pouco tempo para ir às compras.

O funcionamento das lojas em horário dilatado permite que o consumidor percorra o comércio e pesquise preços e produtos antes da compra. Tudo sem correria ou atropelo. Por outro lado, o horário especial aos sábados também atrai muitos consumidores da região, em busca de uma maior variedade de produtos.

E o aumento do movimento não fica restrito as lojas de roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis e outros tantos ramos de atividades. O que se observa nos sábados em que o comércio mourãoense funciona em horário especial é o aumento do movimento também em cafeterias, sorveterias, restaurantes, floriculturas, churrascarias, lanchonetes, etc.