Codecam recebe resultados preliminares de Estudo Econômico

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM – recebeu novos resultados de um estudo de desenvolvimento econômico que está em desenvolvimento por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR e da Universidade Estadual de Maringá – UEM.

O trabalho é coordenado pelo Professor Jorge Leandro Ferreira, da UNESPAR, e conta com apoio financeiro da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). O estudo tem como objetivo identificar as principais cadeias produtivas de Campo Mourão e região, e propor políticas de desenvolvimento econômico para essas cadeias.

Em maio, o grupo de trabalho já havia entregado um das board contendo dados econômicos da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM).

Esta segunda etapa trouxe aprimoramentos ao banco de dados, acrescentando informações dos últimos dez anos, em especial para Campo Mourão e os sete municípios mais próximos, no raio de 40Km. Tal material permite inúmeras análises e comparações: o período 2008-2018, por exemplo, apresentou crescimento de 24,5% nos empregos formais, o que equivale a 6.750 novos postos de trabalho nos sete municípios em destaque.

Nesse contexto, destacam-se as vagas ligadas a atividades mais intensivas em tecnologia, que tiveram expansão de 27,2% no período. Além disso, na última reunião do Conselho Pleno do CODECAM, realizada de forma remota na sexta-feira (24), foram apresentados detalhamentos preliminares de cadeias produtivas estratégicas da região de Campo Mourão, um processo chamado de hierarquização de cadeias.

Com isso, foram trabalhadas preliminarmente onze cadeias produtivas, abrangendo segmentos do agronegócio, indústrias de base tecnológica e do setor de construção civil.

Ao final do estudo, será entregue um mapeamento detalhado de três dessas onze cadeias produtivas, como explica o coordenador do projeto.

Segundo o professor Jorge Ferreira, as etapas seguintes incluirão estudos mais aprofundados de três cadeias produtivas, bem como o mapeamento sintético de integração e presença das mesmas no território relevante, visando mapear gargalos tecnológicos, oportunidades de negócio e espaços para políticas públicas de desenvolvimento.

Para o empresário Newton Leal, presidente do CODECAM, os resultados desse projeto permitirão a criação de estratégias para incentivo e potencialização de investimentos produtivos em Campo Mourão, melhorando a cidade e a vida dos munícipes.

Dessa forma, em perspectivas a médio e longo prazo, e com o olhar no futuro, este estudo gerará grandes impactos no desenvolvimento econômico local, nos mais variados setores, e consequentemente, atingirá também os municípios próximos a Campo Mourão.