Codecam apresenta Boletim de Indicadores Econômicos de CM

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (SEIDEC) o Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão do Grupo Integrado (NEPE), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) campus de Campo Mourão e a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM) e Sebrae, divulgaram ontem (23) a segunda edição do Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão.

O boletim tem como objetivo apresentar aos gestores públicos, empresários e comunidade em geral, informações sobre a economia de Campo Mourão.

Nesse volume, o boletim traz informações sobre a movimentação do mercado de trabalho, o custo da cesta básica em Campo Mourão, resultados da pesquisa de intenção de compras para o dia das crianças, levantamento sobre o volume de importação e exportações realizadas pelo município, informações sobre os serviços de apoio aos empreendedores, linhas de crédito disponíveis na casa do empreendedor e informações sobre o mercado de trabalho disponibilizadas pela agência do trabalhador.

Por meio das informações apresentadas é possível traçar um panorama da evolução de importantes indicadores do município de Campo Mourão em 2022.

Segue em anexo o Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão.Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão – Segunda Edição 23.12.2022