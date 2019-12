Cidade Natal: Acicam alerta consumidores para que cadastrem cupons

As raspadinhas que os consumidores estão recebendo nas compras realizadas em empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal” devem ser cadastradas no site www.campomouraocidadenatal. com.br para concorrer aos prêmios ofertados na promoção. O alerta é da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam).

Foram entregues 422.100 raspadinhas as 159 empresas que este ano participam da tradicional promoção. Até meados desta semana estavam cadastradas cerca de 90 mil raspadinhas. A expectativa é de que o número de raspadinhas cadastradas ultrapasse a marca de 100 mil ainda nesta semana.

Os consumidores também podem cadastrar as raspadinhas no estande que o Sicredi/Acicam instalaram ao lado do ponto de embarque/desembarque do Trenzinho de Natal, na avenida Irmãos Pereira (praça Getúlio Vargas – ao lado da Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes). O cadastramento do estande pode ser realizado das18h30min às 22h30min, todos os dias da semana.

No quarto e último sorteio da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2019”, que vai acontecer no próximo dia 30, às 10 horas, em evento aberto ao público, no auditório da Acicam, os consumidores vão concorrer a um veículo Fiat Mobi, uma moto Honda CG 160 Start e a uma moto Honda Biz.

No mesmo evento serão sorteados três prêmios às empresas participantes da campanha: uma moto Honda CG 160 Start, duas diárias – com direito a acompanhante – no Jurema Águas Quentes e a duas diárias – com direito a acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas.

A campanha “Campo Mourão – Cidade Natal” é promovida pela Acicam, em parceria com o Município e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). A promoção tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Jurema Águas Quentes, Sicred, Sicoob e da Unimed Campo Mourão.