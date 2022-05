Casa do Empreendedor é premiada pela qualidade no atendimento

Com nota 9 pela qualidade de atendimento, resultado de pesquisa com os usuários dos serviços, a Casa do Empreendedor, que é vinculada à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Seidec), recebeu o selo prata de qualidade, organizado pelo Sebrae – PR todos os anos. A premiação do Selo, faz parte de uma metodologia de avaliação com o foco em reconhecer, em nome do Sebrae, o desempenho e a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor.

Nesta segunda-feira (30), o troféu que simboliza o prêmio foi apresentado ao prefeito Tauillo Tezelli. A homenagem foi para os atendentes Abdulaziz Suleiman Carvalho, Ana Paula de Medeiros, Ana Paula Lima Pavelski Figueiredo, Daniel Ahetoni Francisco, Eliana Cristina da Silva, Maycon Andre Roberto de Andrade e pela SEPLA (setor alvará) que prestam serviço na Casa do Empreendedor, os servidores Ekielsio Jose Moreira da Silva e Ricardo Cavalcante. O prêmio foi dirigido aos atendentes da Casa, tanto em cargos efetivos como estagiários.

Nos últimos quatro anos, a Casa do Empreendedor tem recebido os selos prata e ouro, tornando-se referência em qualidade e em números de atendimentos. Só em 2021, foram mais de 16 mil atendimentos presencial e pelo whatsapp e, em 2022 só no primeiro quadrimestre do ano, já chegou em 11 mil atendimentos, uma previsão de crescimento em 20% de empreendedores, a ser atendidos até dezembro.

O secretário da Seidec Eduardo Akira Azuma ressalta que, mesmo durante a pandemia, a Casa do Empreendedor não parou os atendimentos, criando de forma estratégica um chat bot que facilitou os atendimentos aos empreendedores, chegando a ser a Sala de Empreendedor que mais atendeu no Paraná. “A Casa do Empreendedor tem como objetivo, preparar os empreendedores para além da formalização, ter sustentabilidade nos negócios, competitividade e inovação”, enfatiza o secretário. O atendimento presencial fica na Rua São Paulo, 1787 ou pelo WhatsApp 44 98405-0663.