Campo Mourão realiza Seminário de Desenvolvimento Econômico

Campo Mourão realiza nesta sexta-feira (10/11), das 13h30min às 17 horas, nas dependências do Calvary Campo, o 4º Seminário Estratégico de Desenvolvimento Econômico Local. O evento é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sebrae, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e da Calvary Campo.

“A importância dos Conselhos no desenvolvimento Sustentável” é o tema central do seminário que tem os empresários, gestores públicos, professores, acadêmicos e a sociedade civil organizada como público alvo. Para participar do evento é preciso preencher a ficha de inscrição por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/11tuJS4SCUbF9BWKntwXETYxnYyiLGmgWXlYhwBJN6lg/edit

O evento será realizado com o apoio da Acicam Jovem, Sistema Fiep, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Governo do Estado, Prefeitura de Campo Mourão, Sesc e o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPLAPLAN).

PREMIAÇÃO

Durante o evento serão anunciados os vencedores do Prêmio “Campo Mourão Sustentável/2023”, organizado pelo Codecam e a Acicam. O concurso foi instituído com o objetivo de reconhecer e premiar projetos, iniciativas e/ou ações para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizadas por pessoas físicas, organizações com ou sem fins lucrativos e empresas, governos e instituições de ensino, pesquisa e extensão, que tenham impacto local.

O vencedor de cada subcategoria receberá o troféu Campo Mourão Sustentável 2023 e o Selo Campo Mourão Sustentável 2023. Na avaliação dos projetos, iniciativas e/ou ações inscritas foram os impactos e resultados alcançados no período de setembro de 2022 a setembro de 2023

O Prêmio Campo Mourão Sustentável 2023 é apoiado pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Sebrae, Calvary Impact Hub e o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN).

Os projetos, iniciativas e/ou ações inscritos devem estar em consonância com pelo menos um dos ODS e o prêmio contempla cinco categorias: governos, organizações com fins lucrativos e empresas, organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino, pesquisa e extensão, além de pessoas físicas ou MEI’s.