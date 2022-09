Campo Mourão está em segundo lugar do estado na geração de empregos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta quinta-feira (29), o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados, são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de agosto de 2022.

Com a nova atualização, Campo Mourão permanece pelo oitavo mês consecutivo com saldo positivo de empregos e está em 2º lugar entre as cidades paranaenses com até 100 mil habitantes que mais empregaram no estado do Paraná.

Neste mês, foi registrado em Campo Mourão o saldo de 231 novos postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.237 admissões e 1.006 desligamentos. Em comparação ao mês de julho, verifica-se um crescimento de 381% novospostos de trabalho, conforme gráfico abaixo.

Ao observar o perfil dos novos empregados contratados em Campo Mourão, os dados do Novo Caged apontam que, dos 231 novos postos de trabalho, 124 são compostos por homens e 107 pormulheres, verificou-se também que 60% dos empregados possuem de 18 a 24 nos.

Vale destacar ainda que, o saldo de empregos foi impulsionado principalmente pelo setor de comércio, que gerou 91 novos postos de trabalho, seguido daindústria (65 novos postos de trabalho), dos serviços (61 novos postos de trabalho) e da agropecuária (25 novos postos de trabalho).

Vale ressaltar ainda que, em agosto, a atividade que mais gerou empregos em Campo Mourão foi a de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, com 21novos empregos.

Ainda de acordo com os dados do Novo Caged, de janeiro a agosto deste ano, o município apresentou um saldo acumulado de 1.329 novos postos de trabalho, sendo o setor de serviço o que mais contribui para a geração de empregos, sendo 599 no total, seguido da indústria (311 novos postos de trabalho), comércio (266 novos postos de trabalho), construção (105 novos postos de trabalho) e agropecuária (48 novos postos de trabalho).

Entre as cidades com até 100 mil habitantes que mais empregaram desde janeiro, em 2022, Campo Mourão está em terceiro lugar no estado, ficando atrás apenas de Francisco Beltrão (1.763)e Pato Branco (1.365).

Para o Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso, este resultado é a soma de esforços de ações conjuntas entre o setor público e privado.

“Notadamente, Campo Mourão já é atrativa para investidores por ter consolidado um ecossistema de inovação e empreendedorismo no município, que tem posicionado a cidade entre as top 10 do estado com maior número de startups, por exemplo. No setor público, a campanha de formalização de microempreendedores também tem resultado em geração de emprego e renda. Especificamente no mês de agosto/2022, Campo Mourão ganhou mais 237 novas empresas, sendo que deste montante, 181 são MEIS”, ressalta Rosinaldo.

O relatório de empregabilidade é desenvolvido mensalmente pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceriacom Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, com suporte da estagiária Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e do Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.