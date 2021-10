Campo Mourão com lojas abertas até às 22 horas nesta segunda-feira

Os consumidores poderão fazer suas compras até às 22 horas no comércio lojista de Campo Mourão nesta segunda-feira (11/10), véspera do Dia das Crianças e do feriado nacional da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Tradicionalmente, a data especial movimenta o comércio e, segundo sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), 65,6 por cento dos paranaenses pretendem presentear neste Dia das Crianças.

A abertura do comércio de Campo Mourão em horário especial na véspera do Dia das Crianças está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, que o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) negociaram com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

De acordo com a sondagem da Feomércio, o valor médio do presente será um pouco maior esse ano e deverá ficar em torno de R$ 112,93, ante os R$ 111,99 em 2020. Entre os consumidores, 17% pretendem gastar até R$ 50,00; 37,5% vão despender entre R$ 51,00 e R$ 100,00; 17,4% gastarão entre R$ 101,00 e R$ 150,00; 15,4% estão dispostos a desembolsar R$ 151,00 a R$ 200,00 e os que planejam gastar mais de R$ 200,00 correspondem a 12,7%.

DIA DAS CRIANÇAS

No Brasil, a data surgiu por força de lei. Foi criada em 1924, a partir de uma proposta do deputado Galdino do Valle Filho, oficializada pelo então presidente Arthur Bernardes (1922-1926). Por quase quatro décadas, entretanto, a data passou meio desapercebida.

A situação mudou a partir de 1960, quando a empresa Johnson & Johnson e a fábrica de brinquedos Estrela se associaram para lançar a promoção “Semana do Bebê Robusto”, aproveitando a comemoração já existente para alavancar a venda de produtos para crianças. A iniciativa foi um sucesso. Outros varejistas aproveitaram a onda e a ação, rebatizada nos anos seguintes de “Semana da Criança”.

A comemoração do Dia da Criança em 12 de outubro, porém, não é universal. A data é comemorada em mais de 100 países em momentos variados O mais próximo de uma data “mundial” é o Dia Universal das Crianças, celebrado em 20 de novembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para marcar a aprovação, em 1959, da Declaração Universal dos Direitos da Criança.