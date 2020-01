Caminhadas na Natureza movimentaram mais de R$ 157 mil em 2019

As 16 edições da Caminhada Internacional na Natureza realizadas no ano passado na região de Campo Mourão garantiram lucro para famílias da agricultura familiar. No total, segundo o Instituto Emater, a movimentação financeira referente ao evento foi de R$ 157.257,00, em 2019.

A participação é gratuita, com cobrança apenas do café da manhã e almoço para quem queira participar. Os produtos servidos são da agricultura familiar. “Cada caminhada teve uma movimentação média de R$ 9.828,00, com gasto aproximado de R$19,66 por caminhante”, disse Jairo Quadros, chefe regional do Instituto Emater.

Ele lembra que as caminhadas na natureza foram realizadas na região de Campo Mourão em parcerias com Governo do Estado, Instituto Emater e Prefeituras Municipais, com apoio de Associações de Produtores Rurais, Agentes Financeiros, Cooperativas, Sindicatos, Faculdades, Universidades, ONGs, comércio em geral, imprensa local e regional.

A Caminhada na Natureza promove a interação entre o urbano e o rural, a qual acontece em mais de 55 países, envolvendo mais de 21 milhões de caminhantes. “No Paraná existem 165 circuitos cadastrados, sendo 19 na região de Campo Mourão”, afirma.

O circuito é aberto a todas as idades, sinalizado de acordo com normas internacionais com pontos de apoio ao longo do mesmo, proporciona ao caminhante a prática de exercício físico ao ar livre de forma segura e saudável. Além de contemplar as belezas naturais, o caminhante interage com os agricultores conhecendo sua cultura e produção agrícola. O agricultor tem a oportunidade de divulgar e comercializar os seus produtos e serviços”.