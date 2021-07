Acicam entrega prêmios de campanhas nesta quarta-feira

Os 32 prêmios sorteados este ano nas campanhas promocionais do Dia das Mães e do Dia dos Namorados serão entregues pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) nesta quarta-feira (7/7), às 16 horas. Diretores da entidade empresarial, representantes das instituições que patrocinaram as campanhas e profissionais da imprensa tomarão parte da solenidade de entrega de prêmios, que vai acontecer no auditório da Acicam.

Estes foram os ganhadores das 10 cestas de produtos de beleza oferecidos na campanha do Dia das Mães e o estabelecimento onde fizeram a compra premiada: Cestas de produtos de beleza – Silvia Carla B. Santos (Sapataria Paulista), Elisberto Mori (Paraná Supermercados), Vera Lúcia Volpato (JL Variedades), Luzia A. Campos (Máximo 12), Adir C. Taborda (Paraná Supermercados), Carlos Eduardo Lopes (Paraná Supermercados), Maira C. G. Carvalho (Sapataria Paulista), Marcelo (Casa Nova), Valdecir Domingos (Paraná Supermercados) e Sandra Bernardinelli (Pamejo Calçados).

A campanha do Dia das Mães também sorteou 10 vale compras (de R$ 300,00 cada) e estes foram os ganhadores: Ricardo J. Santos Silva (Paraná Supermercados), Benjamin Moreira (Elros Kibarato), João Denilson de Oliveira (Mercado São José), Mariana Terres (Paraná Supermercados), Maria do Carmo Lima (Paraná Supermercados), Sidneia de Souza (Máxima Modas), Itamar Amaro dos Santos (Amo Jeans), Marlene Batista Pereira (Paraná Supermercados), Luiz Arruda (Paraná Supermercados) e Amara Teroel (Paraná Supermercados).

Mirian Gozer ganhou o prêmio principal da campanha do Dia das Mães – uma joia – com um cupom da Mecânica Brasil.

DIA DOS NAMORADOS

A campanha promocional do Dia dos Namorados, realizada pela Acicam, sorteou 10 vale compras no valor de R$ 300,00 cada. Estes foram os ganhadores: Tereza de Araújo (Bella Moda), Maria K. Scharan (Condor Supermercado), Anna Beatriz Machado Inácio (Moda Brasil), Célio Cioto, Marlus Vinícius do Nascimento (Ótica Reluz), Mayala C. Demétrio (Lojas Riolar), Claudiner Fantinati (Paraná Supermercados), Andrieli A. B. Halateno (Paraná Supermercados), James Lourenço da Silva (Paraná Supermercados) e Reginaldo Pereira (Paraná Supermercados).

A campanha do Dia dos Namoradores também sorteou uma diária no Lagos de Jurema Termas Resort e a ganhadora foi Bruna Tafaela Rosa Baranhuk (Paraná Supermercados).

TRÊS AMORES

Agora a Acicam realiza a campanha promocional do Dia dos Pais. Serão sorteados 10 kits de beleza (no valor de R$ 80,00 cada), 10 vale compras no valor de R$ 300,00 e uma cervejeira. O sorteio está marcado para o dia 13 de agosto.

As três campanhas promocionais compõem o projeto “Três Amores”, preparado pela Acicam com o intuito de contribuir com a retomada da economia local e de fomentar as vendas no comércio local. Os cupons preenchidos pelos consumidores nas três campanhas – do Dia das Mães, do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais – concorrem no sorteio de uma moto zero quilômetro no dia 9 de setembro.

O projeto “Três Amores”, liderado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), tem o patrocínio da Coamo Alimentos, Sicredi, Unimed/Campo Mourão, Sicoob e da Coopercard.