Acicam e Sindicam divulgam o calendário de horários especiais

O calendário de horários especiais para o funcionamento do comércio de Campo Mourão, neste mês de novembro, foi divulgado na manhã desta segunda-feira (8/11) pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam).

No próximo sábado (13/11), o comércio lojista da cidade volta a funcionar em horário estendido, com o atendimento dos consumidores até às 17 horas. Sábado passado (dia 6), o comércio mourãoense já funcionou em horário especial.

No feriadonacional que comemora a Proclamação da República, na próxima segunda-feira (dia 15), o comércio permanecerá fechado.

Black Friday

As duas entidades empresariais também anunciaram a realização da promoção Black Friday no final deste mês. No dia 26 (sexta-feira), as lojas permanecerão abertas até 22 horas. Já no dia 27 (sábado), o atendimento aos consumidores vai se estender até às 17 horas.

A origem exata da expressão Black Friday ninguém sabe dizer ao certo. No Brasil, a Black Friday chegou em 2011 com o portal Busca Descontos e desde então cresce exponencialmente, batendo recorde de vendas ano a ano. Diferentemente dos Estados Unidos, onde surgiu a promoção, a Black Friday no Brasil começou como um evento exclusivamente online que passou para o varejo físico e atualmente atinge desde o pequeno até o grande varejista.

A principal característica da Black Friday são os descontos relevantes em produtos de todas as categorias, como smartphones, notebooks, eletrodomésticos, TVs, roupas, calçados, livros e muito mais. A grande vantagem para os consumidores são os expressivos descontos.