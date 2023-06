1ª parcela do 13º vai injetar R$ 8,5 milhões na economia mourãoense

Os servidores municipais ativos e inativos de Campo Mourão vão receber a primeira parcela do 13ª salário (50 por cento) no próximo dia 27 de junho. O montante é de R$ 8,5 milhões, que serão injetados na economia do município, além da folha de pagamento mensal, que será paga no dia 30 de junho.

O adiantamento do benefício anual contempla os servidores ativos (R$ 6,1 milhões) e inativos (R$ 2,4 milhões) do Poder Executivo. É uma forma de contribuir não apenas com o servidor que tem compromissos financeiros como também com a economia da cidade.

Desde o ano passado todos os servidores municipais são contemplados com o vale-alimentação, que este ano foi reajustado para R$ 450,00.