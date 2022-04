Temporada Popular do Teatro Municipal começa dia 23 de abril

Espetáculos de teatro, comédia “stand up”, circo, dança e música, serão realizados de 23 a 30 de abril pela Fundação Cultural no Teatro Municipal. Todos os espetáculos serão às 20 horas e os ingressos serão gratuitos.

A abertura, no dia 23 (sábado), será com o espetáculo “Horas de Escuridão”; no domingo (24), Noite de “Comédia Stand Up”. No dia 25 a apresentação fica por conta da Companhia Sou Arte com espetáculo circense e dia 26, leitura dramática e cenas curtas (Teatro). Dia 27 o palco será de Adriano Lima e convidados para um instrumental de bateria. Dia 28 o espetáculo de dança será com o Ballet Municipal e convidados e o encerramento, dia 30, com Grand Duo Concert.

BIBLIOTECA

Prossegue na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, até dia 29, o evento “De Lobo a Lobato”, para comemorar o mês da literatura infantil. O objetivo é despertar o gosto e o prazer de ler, através da ludicidade, das contações de histórias e dos personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo.

Na quarta-feira, dia 20, está programado Sarau “Entre letras e lentes”, desenvolvido pelos alunos do Colégio Estadual Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira em homenagem aos escritores mourãoenses. No dia 26 visita Cultural aos setores da Fundação Cultural (contrapartida Lei Aldir Blanc). O encerramento será com o Encontro Regional de Bibliotecas Públicas (realização Biblioteca Pública do Paraná), dias 27, 28 e 29.