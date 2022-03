Semana do Contador de Histórias no projeto Biblioteca em Movimento

A Fundação Cultural de Campo Mourão, por meio da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, realiza entre 21 e 15 de março a Semana do Contador de Histórias. Trata-se de mais uma ação do projeto Biblioteca em Movimento, voltado a divulgar a biblioteca e suas atividades, disponibilizando à comunidade diferentes serviços e ações literárias.

Durante esta semana, estão programadas contações de histórias nos setores da Fundação Cultural (21 e 22) e no Coreto da Praça Getúlio Vargas (25). Ainda durante a semana será realizada a oficina “A Arte de Contar Histórias” (23 e 24) com a contadora Priscila Harder. Esta oficina é voltada a narradores, educadores e interessados em contar histórias. A oficina é gratuita com vagas limitadas.

Na sexta-feira, dia 25, às 19h30, o projeto Poetas em Casa, reúne escritores para um bate papo, possibilitando um contato mais próximo com seus leitores, com participação das escritoras Ana Ceola (Associação Mourãoense de Escritores- AME) e Cristina Glaúcia S. da Mota (AME e Academia Mourãoense de Letras – AML).