Secretaria de Cultura organiza desfile cívico da Independência em CM

A Secretaria Municipal de Cultura da prefeitura de Campo Mourão já está organizando a programação para marcar o aniversário da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. A abertura da Semana da Pátria será realizada no dia 1º (segunda-feira), em frente ao Paço Municipal e o tradicional desfile cívico na Avenida Irmãos Pereira, no domingo, dia 7.

As instituições de ensino públicas e privadas interessadas em participar devem confirmar pelo link https://forms.gle/YPDaboZAEpVwifUk7 pelo telefone (44) 3523-7889 até dia 15 de agosto. A reunião com os participantes será no dia 18 de agosto. Para o evento também serão convidadas as corporações militares instaladas em Campo Mourão.

Durante a Semana da Pátria a rede municipal de ensino terá atividades sobre o tema com os estudantes. Como é feito todos os anos, para o desfile na avenida será montado o palco para autoridades na esquina da Rua São Paulo. A Banda Lincoln, do Conservatório Municipal, estará presente tanto no ato cívico da abertura da semana quanto no desfile.

A Independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I, na atual cidade de São Paulo, em 7 de setembro de 1822. Portanto, este ano são comemorados 203 anos da soberania do país, que até então pertencia à coroa portuguesa.