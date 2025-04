Projeto Arte que Transforma, da Sou Arte, chega a sua 10ª edição

Aproximadamente 40 crianças e adolescentes que estão sendo atendidas na 10ª edição do projeto social “Arte que Transforma”, desenvolvido pela Associação Sou Arte (ASA), receberam seus uniformes em evento realizado na noite desta quarta-feira (23/4). A cerimônia aconteceu no Espaço Sou Arte e contou também com a participação de autoridades, lideranças da comunidade e familiares da clientela beneficiada pela ação.

O projeto é viabilizado com recursos arrecadados pela já tradicional campanha de destinação de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas. Todas as doações feitas pelos contribuintes são destinadas ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente e também ao Fundo Municipal dos Idosos. Os conselhos que gerenciam os dois fundos fazem editais e selecionam os projetos classificados das instituições filantrópicas locais que desenvolvem ações voltadas ao atendimento de clientela em situação de vulnerabilidade social. Os projetos aprovados são contemplados com repasses financeiros dos fundos, através do monitoramento da Secretária de Assistência Social da Prefeitura.

IR SOLIDÁRIO

Atualmente, o Fórum das Entidades de Campo Mourão participa de mais uma edição da campanha “Imposto de Renda Solidário”. Os contribuintes (pessoas físicas) podem doar até seis por cento do tributo devido: 3 por cento ao Fundo Municipal do Idoso e 3 por cento para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

O projeto Arte que Transforma, focado na inclusão social e no desenvolvimento de ações preventivas, tem como objetivo atender crianças ou adolescentes (de 8 a 17 anos) em situação de vulnerabilidade e risco social. Oficinas de circo e dança, psicoterapia em grupo e atendimento psicológico individual (caso necessário) para encaminhamento à rede são algumas das atividades desenvolvidas.

A programação do projeto é desenvolvida duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras), das 13h30min às 17h30min, na sede da associação e a programação estende-se até o mês de dezembro. Wender Alves, Joiceane Nascimento, Tays Freitas, Nicole Padilha e Raquel Cruz atuam no projeto como educadores sociais. O projeto é desenvolvido pela Associação Sou Arte, em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão/Secretaria da Assistência Social.

PRESENÇAS

No evento de entrega de uniformes estiveram presentes várias autoridades e lideranças. Entre elas, a secretária municipal de Educação, Marina de Freitas Barbosa; o presidente do Sindicato dos Contabilistas (SinConCam), Idnei Hundsdorfer; o vereador Sebastião Galdino (Tião do Karatê); a vereadora Eliane Regina da Silva (Eliane do Café) , além de representantes do Conselho Tutelar.

O cerimonial foi encerrado com Mostra de Resultados obtidos até o momento pelas crianças e adolescentes participantes do projeto.