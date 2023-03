Programação especial nos 45 anos do Museu no domingo

No próximo domingo (19 de março), o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira comemora 45 anos de fundação. Uma programação especial será realizada a partir das 8 horas com a abertura do 2º Encontro de Colecionadores. A partir das 10 horas, será homenageado o fundador da instituição, professor Antônio Gussão e a primeira coordenadora, professora Helena Tabuchi.

Além das homenagens, a programação contará com apresentações musicais e a entrega de uma tela retratando as mulheres na construção da cidade. Com a programação especial, duas exposições do Museu do Holocausto, de Curitiba, também estão em cartaz: Faces de Auschwitz e Escravidão no Brasil.

Ao longo das últimas quatro décadas, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira acumulou expressivos conjuntos documentais, bibliográficos e de objetos, graças a doações e transferências, totalizando um acervo com cerca de 15 mil itens. Vinculado a Fundação Cultural de Campo Mourão, ocupa o prédio do antigo Posto de Saúde construído em 1949 e tombado como patrimônio histórico do Município, tornando-se um dos mais importantes museus do Paraná.

Além de permitir a pesquisa e o conhecimento sobre a história de Campo Mourão, da Região e do Paraná, o Museu Municipal também oferece ao seu público eventos, atividades educativas para todas as idades, entre outros. Promovendo a informação e difusão do conhecimento e atraindo um público superior a cinco mil pessoas por ano.