O que a escolha de um Kindle diz sobre os leitores

Uma pesquisa divulgada em meados de setembro de 2020, realizada em parceria entre o Instituto Pró Livro e o Itaú Cultural mostrou que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019. O levantamento foi realizado em 208 municípios de 26 estados entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.

O relatório mostra que o brasileiro está lendo menos. A pesquisa revela ainda que a queda foi puxada pelo segmento com renda mais alta na população. As classes A e B têm níveis mais altos de leitura do que C, D e E, mas também tiveram as maiores quedas entre 2015 e 2019. Enquanto o número de leitores diminuiu 12% na classe A e 10% na B, a queda entre D e E foi de apenas 5% desde a última pesquisa.

Esse cenário levanta um debate sobre qual a melhor forma de leitura, algo que não é necessariamente uma novidade e que se expande para outros lugares do mundo, não só no Brasil. Muitas pessoas perderam o hábito de comprar livros físicos com o advento da internet. Com isso, uma das saídas encontradas por fabricantes de aparelhos de tecnologia foi criar uma plataforma, o Kindle. Ele surgiu a partir 2007, em um lançamento da Amazon.

Desde então, escolher o kindle é uma tarefa comum entre leitores. O aparelho virou uma febre mundial e outras empresas passaram a adotar sua produção, de olho em um mercado crescente de usuários que estavam cansados do livro físico ou queriam a comodidade de conseguir reunir diversas obras em um único aparelho. Geralmente, a escolha pela aquisição do Kindle envolve um recorte econômico e também geracional. O aparelho custa entre R$ 500 e R$ 600 reais, valor considerado alto para grande parte da população, especialmente em um país desigual como o Brasil. Com esse valor, uma pessoa poderia comprar ao menos 10 livros por um valor médio de R$ 50.

Outra questão importante tem a ver como o modo como aparelho funciona. O Kindle é um produto especialmente utilizado pelos mais jovens, já que envolve engrenagens tecnológicas que muitas vezes dificultam o entendimento para pessoas mais velhas e que não possuem tanto contato com a tecnologia. É preciso comprar o livro digital, baixá-lo, configurar aspectos como brilho, luz e, aí assim, começar a ler. Não é algo tão simples, e o papel leva vantagem nesse quesito. Mas essas barreiras podem ser ultrapassadas e o Kindle pode ser um aliado importante para quem está sempre interessado em novas leituras. Um dos aspectos mais positivos é a praticidade, já que o objeto pode armazenar diversos livros dentro de um único aparelho.

Esse mesmo aparelho pode ser transportado facilmente, em bolsas ou sacolas. Com isso, você tem à disposição uma série de obras que podem ser levadas para todo o lado, sem se preocupar com o peso que um livro físico pode causar a sua coluna. Outra coisa importante para leitores que utilizam o kindle é a maior variedade de livros. Geralmente, pessoas que usam o aparelho estão interessadas em adquirir obras publicadas no exterior e que ainda não foram traduzidas para o português ou não estão sendo vendidas fisicamente no Brasil. Com o kindle, esse acesso fica

mais fácil.

