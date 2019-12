Música sertaneja nesta sexta, na Mostra Cultural de Natal

“Semeando Viola no Campo”, apresentado pela Orquestra Viola no Campo, é o show gratuito de abertura da programação desta sexta-feira (20/12) da Mostra Cultural/Projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, no palco instalado na praça da Catedral de São José. A apresentação começa às 20 horas.

Para às 21h15min está marcado o show de lançamento da dupla Sara & Gabriel. No intervalo das duas apresentações, o público poderá se divertir e fazer fotos e selfies com a neve artificial no Espaço da Neve.

Iniciada no último dia 10, a Mostra Cultural termina na noite da próxima segunda-feira (23/12) com a apresentação do espetáculo “Natal in Concert” pela Orquestra Filarmônica Antífona.

CIDADE NATAL

A Mostra Cultural faz parte do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, que é executado pela Associação Sou Arte (ASA) através da captação de patrocínios de empresas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. São parceiros no projeto: Prefeitura de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

Doze empresas patrocinam neste ano o projeto: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar – Fertilizantes do Paraná, Copel, Sanepar, Supermercados Paraná, Fomento Paraná, Hipermercado Condor, Super Muffato, Unimed Campo Mourão, Seleta Ambiental, A. J. Rorato e Centro Universitário Integrado.