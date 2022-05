Museu organiza acervo de imagens da Prefeitura de Campo Mourão

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” iniciou a catalogação do acervo de negativos das imagens produzidas pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Campo Mourão desde a sua criação no ano de 1987 até 2004, quando começou a ser utilizada a tecnologia digital.

As fotografias registram as ações da administração municipal desde a gestão do prefeito José Pochapski até a segunda gestão do prefeito Tauillo Tezelli. O acervo registra as ações da administração municipal, inaugurações de espaços públicos, o cotidiano da cidade, a visita de autoridades e a mudança dos aspectos urbanos da cidade.

A digitalização do acervo do Museu tem como principal objetivo a preservação e a democratização do acesso a documentos históricos e técnicos, fundamentais para a identidade mourãoense. Nesse sentido, os arquivos serão digitalizados, catalogados e o conteúdo será disponibilizado para consultas na internet.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão (Fundacam), Roberto Cardoso, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira busca democratizar informações para além do presencial marcando também as comemorações dos 75 anos de emancipação do município.

“Queremos difundir a nossa história. O Museu Municipal passa por um momento de transformação, colocando seu rico acervo a disposição de historiadores, pesquisadores e, principalmente da nossa comunidade”, finaliza o secretário.