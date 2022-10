Museu Municipal bate recorde de visitação em outubro

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira bateu recorde de visitação na primeira quinzena de outubro. Atendendo em horários especiais durante a programação dos 75 anos do município, mais de 300 mourãoenses visitam o espaço nos dias 10, 11 e 12 de outubro. Esse número equivale a três meses do primeiro semestre desse ano.

Segundo o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, as recentes ações influenciaram no retorno do público. “Esse quantitativo expressa o novo momento que estamos vivendo. Depois de um longo período, com a melhora nos indicadores da pandemia, famílias, professores e estudantes têm buscado conviver nos espaços culturais de Campo Mourão. Para nós, é uma alegria imensa ver as crianças circulando no espaço, os estudantes se apropriando das exposições e os turistas fascinados com a nossa história”, argumentou.

O historiador Jair Elias, coordenador do Museu, explica que um dos espaços que mais tem atraído o público jovem é a Sala da Música. Nela cada visitante pode escolher um vinil e escutar. Além também de usar o jogo de xadrez para partidas. “Estamos mudando o papel do Museu. Dentro das novas definições, o museu deve ser um espaço de vida, onde o público possa ter contato com partes do nosso acervo”, explica.

A visitação acontece de terça a sexta, das 8h às 17h, aos sábados das 8h até 12h. O Museu também oferece a possibilidade de receber grupos de forma presencial, mediante agendamento, em horários especiais e aos domingos. A entrada é gratuita.