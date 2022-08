Museu expõe mesa histórica onde há 50 anos foi criada a faculdade

Há exatos 50 anos, o prefeito Horácio Amaral, sancionava a lei municipal n.º 26, criando a Fundescam (Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão). A mesa onde o ato histórico foi assinado faz parte do acervo do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, mantido pela Fundação Cultural de Campo Mourão.

Além da mesa histórica, compõe o espaço expositivo as cadeiras e a mesa de despachos utilizada pelos prefeitos Horácio Amaral, Renato Fernandes Silva, Augustinho Vecchi e José Pochapski.

Roberto Cardoso, diretor presidente da Fundação Cultural reitera que “a criação da então Fundescam foi um marco histórico para o município, ajudou no desenvolvimento humano e social da nossa cidade. Preservar e perpetuar a história é necessário para manter sempre viva na memória o ímpeto do nosso povo na busca do conhecimento e do ensino”.

Para o coordenador do Museu, Jair Elias, a criação da Fundescam em 1972 foi o primeiro passo para a consolidação do ensino superior em Campo Mourão, uma antiga reivindicação da comunidade desde 1964. Outra curiosidade da data histórica: Horácio Amaral foi filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), antes do regime militar. O 24 de agosto naquela ocasião marcava os 18 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas, líder da agremiação na década de 1950.