Museu do Carneiro atraiu milhares de visitantes durante a festa nacional

Uma das atrações na Festa Nacional do Carneiro no Buraco deste ano em Campo Mourão foi o Museu do Carneiro, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. O espaço atraiu milhares de visitantes interessados em conhecer a história do prato típico que se tornou patrimônio imaterial da cidade.

Em cartaz no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, o museu apresentou a coleção completa de pratos personalizados da festa, desde a primeira edição, realizada em 1991, até a edição mais recente. Além dos objetos, o público pôde conferir lembranças históricas das festividades e três produções audiovisuais — entre elas, um registro do lançamento do prato em 1991, uma reportagem do programa Globo Rural e um documentário da gestão do ex-prefeito Rubens Bueno (1993–1996).

Um painel especial destacou a origem da iguaria e da festa nacional, com fotografias da primeira edição e homenagens aos mestres-cucas Tony Nishimura e Peteleco, destaques na preparação do Carneiro no Buraco.

O museu também recebeu a visita de nomes históricos ligados à festa, como o ex-vice-prefeito Elmo Linhares — que sancionou a lei de criação da festividade em 1991 — e o ex-vereador Carlos Staniszewski, autor do projeto de lei. Também estiveram presentes os ex-prefeitos Rubens Bueno e Tauillo Tezelli, além do deputado federal e ex-governador Beto Richa.

“O Museu do Carneiro foi um sucesso. Nele pudemos contar a história do prato que é patrimônio imaterial de Campo Mourão e daqueles que contribuíram para que o Carneiro no Buraco se tornasse conhecido em todo o Brasil”, afirmou o secretário de Cultura, Roberto Cardoso. A exposição deve se tornar permanente nas festas do prato típico, como forma de preservar e valorizar a memória cultural do município.