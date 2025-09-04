Museu da História, Imagem e Som, Deolindo Mendes Pereira recebe mais de 3,1 mil visitantes em 2025

O Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira, de Campo Mourão, consolidou-se como um dos principais pontos culturais da região. Entre janeiro e agosto de 2025, o espaço já recebeu 3.100 visitantes, demonstrando o fortalecimento do museu como ambiente de memória, identidade e experiência cultural.

O mês de julho foi o de maior movimento, com 515 pessoas passando pelas salas do museu. O público é diverso: desde grupos escolares até famílias inteiras, moradores de Campo Mourão, visitantes de diferentes regiões do Brasil e até turistas estrangeiros, de várias idades, atraídos pelas exposições permanentes e temáticas.

De acordo com o Secretário Municipal de Cultura, Roberto Cardoso, os números confirmam a valorização do espaço. “O Museu Deolindo Mendes Pereira vive uma fase de grande valorização. O aumento no número de visitantes mostra que a população reconhece o museu como espaço de memória e também de experiência cultural. Cada vez mais pessoas encontram aqui um ambiente de pertencimento e identidade”, afirmou.

Entre os espaços que mais despertaram interesse do público, estão a Sala da Medicina, que reúne objetos que retratam a trajetória da saúde em Campo Mourão, e a Sala da Casa Brasileira, com móveis, utensílios e peças típicas das décadas de 1970 e 1980.

O museu funciona em um prédio tombado como patrimônio histórico e possui um acervo superior a 50 mil itens, entre documentos, fotografias, peças de época e objetos que ajudam a contar a vida social, política e cultural de Campo Mourão.