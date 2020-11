Mourãoense lançou livro na Flisp, em São Paulo

A escritora mourãoense Prescila Francioli lançou no domingo (8/11) o seu livro “O Mistério de Gaya” (Editora Coerência) na Flisp de São Paulo. Trata-se de importante evento literário que recebe visitantes de todo o país onde renomadas editoras fazem o lançamento de seus novos livros e apresentam seus escritores.

O Grupo Editorial Coerência, que publicou o último da escritora de Campo Mourão, através da filial Livros Prontos, foi uma das participantes da Flisp/2020. O evento teve ainda a participação de outros importantes grupos editoriais, como a Editora Leya (que tem sua matriz em Lisboa/Portugal), Faro Editorial, Companhia Editora Nacional, Editora Ibep, Conrad Editora, Grupo Editorial Angel, Editora Bezz, Editora DCL, Editora Bamboozinho, Editora Alfabeto e a Editora PL.

Escritores das mais diferentes regiões do país também estiveram presentes no evento. Entre eles, a escritora Prescila Francioli. Dos 250 exemplares do livro “O Mistério de Gaya” que levou para a Flisp/2020 restaram apenas 13.

FINALISTA

Indicado pelos próprios leitores, o livro infanto-juvenil “O Mistério de Gaya” está entre os finalistas do Prêmio Voices de Literatura Nacional. A autora revela que foi surpreendida ao abrir o seu Instagram com uma mensagem dos organizadores do Prêmio de que seu livro estava entre os finalistas na categoria infanto-juvenil e que tinha sido indicado por leitores Brasil a fora.

A votação prossegue até o próximo dia 27. Para votar basta acessar o link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdhFPafikjvMXstGDPtMy2g nOd6hKmhLu0yige3AmSv26A8Uw/ viewform